RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столкнулись грузовики и легковушка. Водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения

Иллюстративное фото: водителей на трассе Киев-Чоп предупредили о сложностях движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп Львовской области. Там столкнулись два грузовика и легковое авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла вечером пятницы, 1 декабря, вблизи населенного пункта Верхнее Синевидное.

Там произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако об их состоянии пока не известно.

"Патрульные организовали реверсный проезд. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения! Будьте внимательны на дороге!" – сообщили в полиции.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Напомним, в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне она была лишена права вождения автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовская областьполицияКиев-Чоп