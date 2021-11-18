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ДТП з підлітками в Харкові: суд збільшив суму застави водієві

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Харків, Четвер 18 листопада 2021 15:40
ДТП з підлітками в Харкові: суд збільшив суму застави водієві Фото: суд збільшив суму застави водієві, який збив двох підлітків у Харкові (t.me. police_kh_region)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд у Харкові частково задовольнив апеляцію прокуратури про запобіжний захід водієві, який вдень 11 листопада збив двох підлітків на проспекті Науки. Сума застави, під яку він може вийти з СІЗО, збільшена більш ніж в 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними видання, суд змінив суму застави водія автомобіля Toyota Land Cruiser з 304 500 до 3 178 000 гривень.

Прокуратура просила збільшити заставу до 10 млн гривень. Сторона захисту виступала проти.

Нагадаємо, вдень 11 листопада в Харкові на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. Один з них потрапив прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Зазначимо, 12 листопада Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід водієві у вигляді утримання в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 500 гривень.

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