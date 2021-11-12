ДТП з підлітками у Харкові: прокуратура оскаржить запобіжний захід водієві

Прокуратура оскаржить рішення Київського районного суду Харків про запобіжний захід водієві , який ввечері 11 листопада збив двох підлітків на проспекті Науки. Його відправили в СІЗО з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

"У зв'язку з невідповідністю призначеної застави з вчиненим кримінальним правопорушенням, прокуратура буде оскаржувати зазначену постанову в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

Там нагадали, що сьогодні, 12 листопада, Київський районний суд Харкова обрав водієві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 304 500 гривень.