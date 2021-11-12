ДТП з підлітками в Харкові: на момент аварії водій перебував під дією метадону

На момент аварії , яка нещодавно сталася у Харкові, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. У його біоматеріалі виявили метадон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " KHARKIV Today ".

"Проведено хімічний аналіз сечі водія. Водій на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном", - повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Відповідно до ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, водію загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Згідно з даними медіагрупи "Обьектив", за словами Чубенка, раніше 34-річний водій був фігурантом кримінального провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

"Але ця справа була закрита, з'ясовуються підстави закриття цього кримінального провадження", - додав речник прокуратури.

Водночас цього року його засудили до 3 років позбавлення волі з умовним терміном на 1 рік, а лише місяць тому його притягнули до адміністративної відповідальності через порушення ПДР.

Чубенко додав, що на місці ДТП були присутні свідки, а також є декілька відеозаписів реєстраторів інших автомобілів, які проїжджали повз. На момент аварії чоловік був один в транспорті.