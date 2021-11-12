ДТП с подростками в Харькове: на момент аварии водитель находился под действием метадона

На момент аварии , которая недавно произошла в Харькове, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В его биоматериале обнаружили метадон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " KHARKIV Today ".

"Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", - сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Согласно ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Как сообщает медиа группа "Обьектив", по словам Чубенко, ранее 34-летний водитель был фигурантом уголовного производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

"Но это дело было закрыто, выясняются основания закрытия этого уголовного производства", - добавил представитель прокуратуры.

В то же время в этом году его приговорили к 3 годам лишения свободы с условным сроком на 1 год, а всего месяц назад его привлекли к административной ответственности из-за нарушения ПДД.

Чубенко добавил, что на месте ДТП присутствовали свидетели, а также есть несколько видеозаписей регистраторов автомобилей, которые проезжали мимо. На момент аварии мужчина был один в транспорте.