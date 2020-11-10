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ДТП в Одесі сталася через інший автомобіль, - поліція

Одеса, Вівторок 10 листопада 2020 23:16
ДТП в Одесі сталася через інший автомобіль, - поліція
Фото: на місці ДТП в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці встановили обставини сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди в Одесі. Автомобіль Toyota в'їхав у зупинку громадського транспорту через інший автомобіль.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними поліції, водію Toyota довелося уникати зіткнення з автомобілем BMW, який перед ДТП здійснював маневр - розворот ліворуч.

Водієм автомобіля BMW виявився 50-річний мешканець Хмельницької області. Його розшукали у місті Умань Черкаської області.

Зараз з обома водіями проводяться процесуальні дії.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль Toyota в'їхав у зупинку громадського транспорту. На момент аварії на зупинці перебували люди.

Пізніше в поліції розповіли про постраждалих в результаті ДТП в Одесі. Серед потерпілих двоє неповнолітніх та дві жінки.

Додамо, нещодавно в Харкові автомобіль від зіткнення відкинуло у зупинку громадського транспорту. В результаті постраждали 5 людей.

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