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ДТП в Одесі: у поліції розповіли подробиці

Одеса, Вівторок 10 листопада 2020 21:14
ДТП в Одесі: у поліції розповіли подробиці
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Небесної Сотні в Одесі постраждали двоє неповнолітніх. Водій не має явних ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо, водій Toyota в'їхав в зупинку громадського транспорту через те, що не впорався з керуванням. В результаті ДТП постраждали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка.

Водій проходить медичний огляд. Зараз поліція вирішує питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій в той момент перебували люди. В результаті аварії постраждали 4 людини, їх госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові автомобіль від зіткнення відкинуло у зупинку громадського транспорту. В результаті постраждали 5 людей.

Крім того, днями в Харкові автомобіль виїхав на острівець безпеки та збив пішоходів. Серед постраждалих дитина.

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