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ДТП в Одессе произошло из-за другого автомобиля, - полиция

Одесса, Вторник 10 ноября 2020 23:16
ДТП в Одессе произошло из-за другого автомобиля, - полиция
Фото: на месте ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители установили обстоятельства сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия в Одессе. Автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта из-за другого автомобиля.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным полиции, водителю Toyota пришлось избегать столкновения с автомобилем BMW, который перед ДТП совершал маневр - разворот налево.

Водителем автомобиля BMW оказался 50-летний житель Хмельницкой области. Его разыскали в городе Умань Черкасской области.

Сейчас с обоими водителями проводятся процессуальные действия.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта. На момент аварии на остановке находились люди.

Позже в полиции рассказали о пострадавших в результате ДТП в Одессе. Среди потерпевших двое несовершеннолетних и две женщины.

Добавим, недавно в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате пострадали 5 человек.

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