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ДТП з маршруткою у Києві: Кличко ініціює перевірку комунального підприємства

Новини » Політика    22.03.2019 - 09:52
ДТП з маршруткою у Києві: Кличко ініціює перевірку комунального підприємства
Фото: Віталій Кличко (з відкритих джерел)

Результати перевірки будуть оприлюднені

Розслідування трагедії, що сталася в четвер  увечері біля метро "Дорогожичі", має бути відкритим і відбутися в стислі терміни. Про це заявляє мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook

"Водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям. Експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину жахливого  ДТП. Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання.  Я ініціюю перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - наголосив Кличко.

Як відомо, у четвер увечері водій маршрутного таксі №155 біля станції метро "Дорогожичі" збив на пішохідному переході трьох пішоходів, які переходили дорогу, коли їм горіло зелене світло світлофора.

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Новини України Віталий КличкоКиївДТП
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