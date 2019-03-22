ДТП з маршруткою у Києві: Кличко ініціює перевірку комунального підприємства

Фото: Віталій Кличко (з відкритих джерел)

Результати перевірки будуть оприлюднені

Розслідування трагедії, що сталася в четвер увечері біля метро "Дорогожичі", має бути відкритим і відбутися в стислі терміни. Про це заявляє мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям. Експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину жахливого ДТП. Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - наголосив Кличко.

Як відомо, у четвер увечері водій маршрутного таксі №155 біля станції метро "Дорогожичі" збив на пішохідному переході трьох пішоходів, які переходили дорогу, коли їм горіло зелене світло світлофора.