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ДТП с маршруткой в ​​Киеве: Кличко инициирует проверку коммунального предприятия

Новости » Политика    22.03.2019 - 09:52
ДТП с маршруткой в ​​Киеве: Кличко инициирует проверку коммунального предприятия
Фото: Виталий Кличко (из открытых источников)

Результаты проверки будут обнародованы

Расследование трагедии в четверг вечером у метро "Дорогожичи" должно быть открытым. Об этом заявляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
 
"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - подчеркнул Кличко.
 
Как известно, в четверг вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро "Дорогожичи" сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.
В Киеве автобус сбил пешеходов, есть пострадавшие Вечером в Киеве образовались пробки
Новости Украины Виталий КличкоКиевДТП
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