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ДТП в Киеве с маршруткой: стало известно о первой жертве

Понедельник 21 октября 2024 13:09
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ДТП в Киеве с маршруткой: стало известно о первой жертве Фото: ДТП в Киеве с маршруткой (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля "Газель" и маршрутного автобуса "Атаман" погибла женщина. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

72-летняя женщина, которая получила травмы, умерла по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще устанавливается.

По результатам проверки, водитель "Газели" не находился в состоянии алкогольного опьянения, а причиной аварии, по его словам, стал отказ тормозов.

Досудебное расследование продолжается, следственные действия проводятся сотрудниками полиции Киева.

Фото: ДТП в Киеве с маршруткой (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

ДТП в Киеве

Утром в Соломенском районе Киева произошла авария с участием грузовика "Газель" и маршрутного такси. Грузовой автомобиль на большой скорости столкнулся с маршруткой, где находились пассажиры.

По информации КГГА, количество пострадавших в результате аварии составляет девять человек, семеро из которых были госпитализированы. Спасатели также уволили женщину, зажатую на пассажирском сиденье маршрутки, и водителя грузовика.

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