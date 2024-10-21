ДТП у Києві з маршруткою: стало відомо про першу жертву
У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля "Газель" та маршрутного автобуса "Атаман" загинула жінка. Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.
72-річна жінка, яка отримала травми, померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждалих ще встановлюється.
За результатами перевірки, водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп'яніння, а причиною аварії, за його словами, стала відмова гальм.
Досудове розслідування триває, слідчі дії проводяться співробітниками поліції Києва.
Фото: ДТП у Києві з маршруткою (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
ДТП у Києві
Вранці в Солом'янському районі Києва сталася аварія за участю вантажівки "Газель" і маршрутного таксі. Вантажний автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршруткою, в якій перебували пасажири.
За інформацією КМДА, кількість постраждалих унаслідок аварії становить дев'ять осіб, семеро з яких були госпіталізовані. Рятувальники також звільнили жінку, затиснуту на пасажирському сидінні маршрутки, та водія вантажівки.
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