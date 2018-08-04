ДТП в Херсонській області: військового комісара позбавили звання

Новини Надзвичайні події 04.08.2018 - 15:45
Ілюстративне фото (zt.npu.gov.ua)
Ілюстративне фото (zt.npu.gov.ua)

Відповідно до наказу командувача військ оперативного командування "Південь" призначено службове розслідування

Військового комісара, який вчора, 3 серпня, насмерть збив молоде подружжя, позбавили військового звання. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

В повідомленні зазначено, що за попередніми результатами перевірки правоохоронних органів, ДТП сталася з вини військового комісара, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. В результаті ДТП дві цивільні особи загинули на місці.

"Сівши за кермо в нетверезому стані даний офіцер в своїй особі зганьбив Збройні сили України і втратив свою честь не лише як офіцер, але і як людина", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-службі висловили співчуття рідним та близьких загиблих.

Нагадаємо, що вчора у Херсонській області військовий комісар, сівши за руль напідпитку, збив молоде подружжя.

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Теги:  Збройні сили України,  ДТП,  Херсонская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС