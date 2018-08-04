ДТП в Херсонской области: военного комиссара лишили звания

Согласно приказу командующего войск оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование

Военного комиссара, который вчера, 3 августа насмерть сбил молодоженов, лишили воинского звания. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечено, что по предварительным результатам проверки правоохранительных органов, ДТП произошло по вине военного комиссара, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП двое гражданских лиц погибли на месте.

"Сев за руль в нетрезвом состоянии данный офицер в своем лице опозорил Вооруженные силы Украины и потерял свою честь не только как офицер, но и как человек", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе выразили соболезнования родным и близких погибших.

Напомним, вчера в Херсонской области военный комиссар, сев за руль пьяным, сбил молодую пару.