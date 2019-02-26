ДТП у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову оголосять сьогодні

Фото: Олена Зайцева та Геннадій Дронов (УНІАН)

Сторона обвинувачення просить для обох підсудних по 10 років тюрми

Суддя Київського райсуду Харкова Віктор Попрас 26 лютого проголосить вирок у справі про ДТП на Сумській, у скоєнні якої підозрюють Олену Зайцеву та Геннадія Дронова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MediaPort.

Як зазначається, проголошення вироку призначене на 14:00. Судовий розгляд тривав понад рік і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань.

Зазначимо, прокурор просить суд позбавити волі обвинувачених у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки.

Адвокати Дронова наполягають на тому, що їхній підзахисний не винний у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просять суд врахувати пом'якшувальні обставини.

Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.

Потерпілі вважають винними обох водіїв, деякі з них назвали провину Дронову меншою. Водночас, адвокат одного із постраждалих попросив дати Дронову максимальний термін, а при винесенні терміну Зайцевій врахувати пом'якшувальні обставини.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водії знаходяться на лаві підсудних.