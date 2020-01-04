ДТП у Голосіївському районі: винуватця заарештували

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід 24-річному громадянину Росії, що спричинив смертельну автомобільну аварію в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прокуратури Києва у Facebook.

За даними прокуратури, водій автомобіля BMW X5, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, жертвами якої стали 2 людини, був заарештований на 2 місяці. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що винуватцем ДТП є 24-річний росіянин, уродженець Республіки Кабардино-Балкарія. Громадянину РФ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася смертельна автопригода в Голосіївському районі. Поліція встановила, що автомобіль BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську, внаслідок чого зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі. В результаті ДТП загинули 2 людини.

Також РБК-Україна писало, що у місті Здолбунів сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів. В результаті автомобільної пригоди загинули дві людини.