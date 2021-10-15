На Закарпатті машина врізалася в евакуатор і загорілася, четверо загиблих
У Закарпатській області автомобіль врізався в припаркований евакуатор, після чого загорівся. В результаті аварії загинули чотири особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що аварія сталася рано вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель", після чого легковик загорівся.
"В результаті ДТП загинули 4 особи (водій і 3 пасажири легкового автомобіля), і травмована 1 особа (водій евакуатора) якого в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії постраждали п'ятеро людей.