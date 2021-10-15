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На Закарпатті машина врізалася в евакуатор і загорілася, четверо загиблих

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Закарпатська область, П'ятниця 15 жовтня 2021 09:02
На Закарпатті машина врізалася в евакуатор і загорілася, четверо загиблих Фото: на Закарпатті сталася смертельна ДТП (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Закарпатській області автомобіль врізався в припаркований евакуатор, після чого загорівся. В результаті аварії загинули чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що аварія сталася рано вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель", після чого легковик загорівся.

"В результаті ДТП загинули 4 особи (водій і 3 пасажири легкового автомобіля), і травмована 1 особа (водій евакуатора) якого в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії постраждали п'ятеро людей.

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