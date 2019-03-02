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ДТП у Броварах: поліцейський був у нетверезому стані

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 14:59
ДТП у Броварах: поліцейський був у нетверезому стані
Фото: ДТП в Броварах (dbr.gov.ua)

Імовірного винуватця затримали

Співробітник Національної поліції, який вранці 2 березня в Броварах Київської області на смерть збив пішохода, був у нетверезому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 06:00. За даними слідства, старший оперуповноважений Національної поліції за кермом автомобіля "Тойота" збив пішохода, який переходив дорогу на зелене світло світлофора. Останній в результаті отриманих травм загинув на місці події.

"Встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Імовірний винуватець ДТП з місця аварії втік, проте згодом сам з'явився до відділення поліції, де його затримали слідчі Держбюро розслідувань. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом співробітник поліції на смерть збив чоловіка.

Відзначимо, в МЗС України уточнили, що в результаті ДТП під Москвою з участю пасажирського автобуса і вантажівки постраждали чотири українця.

 

У Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода
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