ДТЭК в октябре вернул свет более 6,7 млн семей после российских обстрелов

Отмечается, что в течение октября россияне ужесточили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов.

Больше всего обновлений было в Киеве, где энергетики вернули электроснабжение более чем на 2 млн домов. В Донецкой области свет восстановили для 1,47 млн семей, а на Днепропетровщине - для 1,42 млн.

В то же время в Киевской области электроснабжение вернули почти миллион домохозяйств, а в Одесской области - 812,8 тысячи.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети даже в регионах с активными боевыми действиями. Ремонтные работы начинаются сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.