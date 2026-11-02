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ДТЭК в октябре вернул свет более 6,7 млн семей после российских обстрелов

16:03 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Сергей Новиков
ДТЭК в октябре вернул свет более 6,7 млн семей после российских обстрелов (фото: Getty Images)

В октябре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые оставались без света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в течение октября россияне ужесточили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов.

Больше всего обновлений было в Киеве, где энергетики вернули электроснабжение более чем на 2 млн домов. В Донецкой области свет восстановили для 1,47 млн семей, а на Днепропетровщине - для 1,42 млн.

В то же время в Киевской области электроснабжение вернули почти миллион домохозяйств, а в Одесской области - 812,8 тысячи.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети даже в регионах с активными боевыми действиями. Ремонтные работы начинаются сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для более 3 млн семей после вражеских атак.

Добавим, что в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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