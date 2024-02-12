ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТЭК увеличил импорт угля до 400 тыс. тонн для стабильного прохождения зимы

Понедельник 12 февраля 2024 17:59
UA EN RU
ДТЭК увеличил импорт угля до 400 тыс. тонн для стабильного прохождения зимы Фото: ДТЭК увеличил импорт угля до 400 тыс. тонн для стабильного прохождения зимы (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

ДТЭК Энерго нарастил объемы законтрактованного на отопительный сезон импортного угля до 400 тысяч тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в разгар отопительного сезона ДТЭК Энерго законтрактовал дополнительные 30 тыс. тонн импортного угля из Польши.

Таким образом, общий объем импортного топлива, законтрактованного компанией на весь отопительный сезон, вырос до 400 тыс. тонн. Из них 268 тыс. тонн уже доставлены в Украину.

В ДТЭК подчеркнули, что это позволяет лучше обеспечивать надежность тепловой генерации и украинской энергосистемы, особенно в пике потребления электроэнергии.

"До окончания отопительного сезона еще более двух месяцев. Поэтому укрепляем энергетический фронт с двух сторон. С одной стороны, максимизируем добычу на собственных шахтах. Для нас это приоритет. В январе ввели две новые угольные лавы, в феврале планируем еще три. С другой стороны, накапливаем дополнительный запас прочности из импортного топлива", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он подчеркнул, что компания уже получила две трети законтрактованного угля и продолжает его поставки.

Накануне в компании сообщалось, что для поддержки украинской энергосистемы в январе ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 12%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Отопительный сезон
NEWS
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи