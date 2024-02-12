ДТЭК увеличил импорт угля до 400 тыс. тонн для стабильного прохождения зимы

ДТЭК Энерго нарастил объемы законтрактованного на отопительный сезон импортного угля до 400 тысяч тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в разгар отопительного сезона ДТЭК Энерго законтрактовал дополнительные 30 тыс. тонн импортного угля из Польши.

Таким образом, общий объем импортного топлива, законтрактованного компанией на весь отопительный сезон, вырос до 400 тыс. тонн. Из них 268 тыс. тонн уже доставлены в Украину.

В ДТЭК подчеркнули, что это позволяет лучше обеспечивать надежность тепловой генерации и украинской энергосистемы, особенно в пике потребления электроэнергии.

"До окончания отопительного сезона еще более двух месяцев. Поэтому укрепляем энергетический фронт с двух сторон. С одной стороны, максимизируем добычу на собственных шахтах. Для нас это приоритет. В январе ввели две новые угольные лавы, в феврале планируем еще три. С другой стороны, накапливаем дополнительный запас прочности из импортного топлива", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он подчеркнул, что компания уже получила две трети законтрактованного угля и продолжает его поставки.

Накануне в компании сообщалось, что для поддержки украинской энергосистемы в январе ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 12%.