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ДТЕК завершує відновлення електропостачання звільненої від окупантів Київської області

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Четвер 05 травня 2022 15:13
ДТЕК завершує відновлення електропостачання звільненої від окупантів Київської області Фото: ДТЕК завершує відновлення електропостачання звільненої від окупантів Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК завершує відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Ми вже майже завершуємо відновлення після звільнення Київщини від окупантів. Працює 13 бригад з Одеської області, 4 - з Дніпропетровської, 8 - з Києва, решта - це Київські регіональні мережі", - сказав він.

Сахарук зазначив, що енергетики ДТЕК повністю завершили відновлення електропостачання у Броварському районі Київщини, а Вишгородський, Бучанський та Макарівський райони знаходяться на фінальній стадії.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли, що планують повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені унаслідок обстрілів російських окупантів.

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Київська область Електроенергія
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