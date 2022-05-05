ДТЕК завершує відновлення електропостачання звільненої від окупантів Київської області

Компанія ДТЕК завершує відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону .

"Ми вже майже завершуємо відновлення після звільнення Київщини від окупантів. Працює 13 бригад з Одеської області, 4 - з Дніпропетровської, 8 - з Києва, решта - це Київські регіональні мережі", - сказав він.

Сахарук зазначив, що енергетики ДТЕК повністю завершили відновлення електропостачання у Броварському районі Київщини, а Вишгородський, Бучанський та Макарівський райони знаходяться на фінальній стадії.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявляли, що планують повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені унаслідок обстрілів російських окупантів.