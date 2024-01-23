ДТЭК запустил ВЭС и СЭС в Румынии в рамках интеграции в общий энергетический рынок с ЕС

Эти "зеленые" проекты в ЕС вместе с Тилигульской ВЭС в Николаевской области стоимостью 650 млн евро должны укрепить энергетическую безопасность Украины и ускорить интеграцию энергетических рынков с ЕС.

"Украинцы сделали четкий выбор, заявив, что их будущее – в Европе, и расширение ДТЭК на территории ЕС является живым доказательством этих стремлений. Этот момент знаменует собой еще один шаг вперед в рамках интеграции европейской и украинской энергетических систем на пути вступления Украины в ЕС", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Два проекта в Румынии - ВЭС и СЭС - являются первыми в европейском портфеле компании. Проект "Руджиноаса" - это ВЭС мощностью 60 МВт с 10 турбинами V162-6,0 МВт от компании Vestas. Проект "Глодень" - это СЭС мощностью 53 МВт. Строительные работы на обоих объектах начались в марте 2023 года.

Общая сумма привлеченных в эти проекты инвестиций составляет 150 миллионов евро. Итого эти две установки будут производить примерно 225 тыс. МВт-ч электроэнергии в год.

Весной 2023 года ДТЭК построил Тилигульскую ВЭС в Николаевской области в 100 км от линии фронта мощностью 114 МВт. Это первая схожая станция, построенная в условиях боевых действий.

ДТЭК инвестировал в ее строительство $200 млн. В декабре 2023 года объявлено о старте проекта второй очереди Тилигульской ВЭС стоимостью $450 млн.

Общие инвестиции в строительство ВЭС в Николаевской области составят $650 млн, что является самой большой частной инвестицией в украинскую энергетику за все годы Независимости.