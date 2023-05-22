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ДТЭК Ахметова запустил в работу новую ветроэлектростанцию на юге Украины

Фото: ДТЭК запустил в работу новую ветроэлектростанцию на юге Украины (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК запустила в работу первую очередь Тилигульской ВЭС, расположенной в 100 км от оккупированной россией территории в Николаевской области, и уже генерирующей зеленую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram.

19 турбин ВЭС имеют установленную мощность 114 МВт и производят до 390 тысяч кВт-ч. Как отмечается, этого достаточно для обеспечения электричеством 200 тысяч домохозяйств в год.

ДТЭК уже заложил фундаменты для установки еще 64 турбин II очереди строительства Тилигульской ВЭС. Строительство мощности в 500 МВт сделает ее крупнейшей ВЭС в Восточной Европе и дополнительно обеспечит чистой энергией дома и предприятия на юге Украины, страдающие перебоями с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

"В 2022 году у нас были большие планы по строительству новой Тилигульской ветроэлектростанции, но российское вторжение временно приостановило этот проект. Сегодня хочу сказать: мы приняли решение возобновить строительство ветроэлектростанции, и первая очередь станции уже заработала на полную мощность. Война нас не остановит. Мы продолжаем создавать рабочие места, платить налоги, производить электроэнергию, восстанавливать сети, бороться за нашу энергетическую независимость и инвестировать в будущее. Мы победим в войне", - цитирует пресс-служба слова Рината Ахметова, инвестора SCM.

В ДТЭК отметили, что компания продолжит способствовать реализации стратегии Украины по строительству 30 ГВт мощностей ВИЭ до 2030 года. Проккт Тилигульской ВЭС позволит увеличить мощности зеленой энергетики ДТЭК с 1 ГВт до 1,5 ГВт.

"Тилигульская ВЭС является символом сопротивления Украины попыткам России заморозить Украину и покорить ее. Благодаря таким проектам, как Тилигульская ВЭС, мы можем сделать Украину более экологической и чистой, стать ключевым партнером в энергетическом будущем Европы. Развивая инфраструктуру, основанную на распределенной централизованной генерации, мы создаем энергоснабжение, которое более устойчиво и стабильно", - добавил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что освобожденная от российских захватчиков Трифоновская солнечная электростанция на Херсонщине восстановила 50% своей мощности.

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ДТЭК