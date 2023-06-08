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ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон

Фото: ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Шахтеры ДТЭК делают все возможное, чтобы в условиях войны сохранить необходимые темпы добычи угля для устойчивой работы украинских ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

"Объем работ в разгар войны огромен - шахтеры запланировали в этом году запустить 28 новых лав. Если по-простому, то лава - место где добывают уголь. Из одной лавы могут добывать уголь в течение 6-9 месяцев. То есть запуская лаву сегодня, мы уже планируем обеспечение топливом наших ТЭС осенью и зимой. За первые пять месяцев года 11 из них уже в работе. Еще 2 заработают в июне", - рассказал он.

Для поддержания необходимых темпов добычи угля требуется постоянная модернизация и инвестиции. Как раз на днях на угледобывающем предприятии шахтеры готовили к спуску в недра капитально отремонтированный и модернизированный проходческий комбайн П-110, отметил Салеев.

Он (проходческий комбайн, - ред.) получил сверхсовременную систему управления, не имеющую аналогов на предприятиях компании. В режиме реального времени она отслеживает и фиксирует параметры работы электросистемы и гидравлики комбайна, и передает эту информацию специалистам. Благодаря этому smart-комбайн имеет повышенную надежность и поможет шахтерам работать безаварийно и эффективно", - написал Салеев после посещения одной из шахт и обогатительной фабрики "ДТЭК Энерго".

Он отметил, чтобы быстрее отгружать на украинские ТЭС качественное топливо, на одной из обогатительных фабрик ДТЭК модернизировали также оборудование. Это позволит ускорить обогащение угля и переработку его в высококачественный концентрат для дальнейшего использования на теплоэлектростанциях. Масштабное обновление длилось 4 месяца, в это вложили около 64 млн грн.

Напомним, 6 июня энергохолдинг сообщал, что ТЭС ДТЭК после подрыва Каховской ГЭС работают в штатном режиме и готовы балансировать энергосистему в случае необходимости.

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ДТЭКЭлектроэнергия