ДТЭК впервые в Украине адаптировала надземную поверхность шахты для нужд ветеранов с инвалидностью

Отмечается, только на это предприятие после службы вернулось уже 58 ветеранов. Среди них есть и те, кто в результате войны получил инвалидность.

Некоторые, как и до службы, если разрешают здоровье, работают по специальности. Некоторые, после тяжелых ранений – овладевают новыми специальностями.

В компании подчеркнули, что для ветеранов есть возможность переучиться на новую профессию для работы на поверхности. Поэтому для их нужд на предприятии было переоборудовано рабочее пространство и бытовые помещения.

В частности, в определенных местах смонтировали поручни, адаптировали уборные, душевые, установили удобные указатели, контрастные ленты в зонах, где необходимо повышенное внимание, и реализовали другие устройства.