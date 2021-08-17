ДТЕК вклав в ремонтну кампанію блоків ТЕС майже 900 млн грн

Компанія "ДТЕК Енерго" виконала 16 з 28 запланованих на цей рік ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Сума інвестицій склала 878 млн грн, до кінця року вони досягнуть 2,5 млрд грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Незважаючи на складну ситуацію в енергетиці та мільярдні борги, ми виконуємо свої зобов’язання. Ми накопичуємо вугілля на складах як за рахунок видобутку на наших шахтах, так і імпорту палива із-за кордону. Наші маневрові ТЕС забезпечують надійність роботи енергосистеми під час піків споживання. Також ми вкладаємо кошти в ремонти нашого обладнання - загалом цього року плануємо інвестувати майже 2,5 млрд грн", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.
Активізувати ремонтну кампанію, зазначили в компанії, стало можливим завдяки нормалізації у серпні ситуації на ринку електроенергії. Це дозволило досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.
На сьогодні у "ДТЕК Енерго" в стадії реалізації 5 ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. До кінця року компанією заплановано реалізувати ще 8 планових ремонтів енергоблоків ТЕС.
Як повідомлялося раніше, незважаючи на нещодавню кризу в енергетиці, за січень-липень цього року на шахтах "ДТЕК Енерго" ввели у роботу 17 нових лав та видобули майже 9,8 млн тонн енергетичного вугілля. Крім того, у компанії почали імпорт палива.
13 серпня ДТЕК уклав угоду на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Відвантаження першої партії очікується вже цього тижня. Крім того, у компанії очікують на вугілля з Казахстану, а також ведуть перемовини з постачальниками із США.