ДТЕК вклав в ремонтну кампанію блоків ТЕС майже 900 млн грн

Компанія "ДТЕК Енерго" виконала 16 з 28 запланованих на цей рік ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Сума інвестицій склала 878 млн грн, до кінця року вони досягнуть 2,5 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Незважаючи на складну ситуацію в енергетиці та мільярдні борги, ми виконуємо свої зобов’язання. Ми накопичуємо вугілля на складах як за рахунок видобутку на наших шахтах, так і імпорту палива із-за кордону. Наші маневрові ТЕС забезпечують надійність роботи енергосистеми під час піків споживання. Також ми вкладаємо кошти в ремонти нашого обладнання - загалом цього року плануємо інвестувати майже 2,5 млрд грн", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Активізувати ремонтну кампанію, зазначили в компанії, стало можливим завдяки нормалізації у серпні ситуації на ринку електроенергії. Це дозволило досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.

На сьогодні у "ДТЕК Енерго" в стадії реалізації 5 ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. До кінця року компанією заплановано реалізувати ще 8 планових ремонтів енергоблоків ТЕС.