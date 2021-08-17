ДТЭК вложил в ремонтную кампанию блоков ТЭС почти 900 млн грн

Компания "ДТЭК Энерго" выполнила 16 из 28 запланированных на этот год ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Сумма инвестиций составила 878 млн грн, до конца года они достигнут 2,5 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства. Мы накапливаем угля на складах как за счет добычи на наших шахтах, так и импорта топлива из-за границы. Наши маневровые ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонт нашего оборудования - всего в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд грн", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеева.

Активизировать ремонтную кампанию, отметили в компании, стало возможным благодаря нормализации в августе ситуации на рынке электроэнергии. Это позволило достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.

На сегодня в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации 5 ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. К концу года компанией планируется реализовать еще 8 плановых ремонтов энергоблоков ТЭС.