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ДТЭК выиграл аукцион на право добычи газа в Полтавской области с ценой в 4 раза выше конкурентов

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Вторник 29 ноября 2022 14:22
ДТЭК выиграл аукцион на право добычи газа в Полтавской области с ценой в 4 раза выше конкурентов Фото: ДТЭК выиграл аукцион на право добычи газа в Полтавской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Нафтогаз" заплатит в государственный бюджет рекордные за время войны 1,1 млрд грн за разработку газового месторождения в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат аукциона в системе ProZorro.

Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона. ДТЭК давно изучала возможность инвестиций в этот участок.

В общей сложности они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этом участке значительно укрепит энергетическую независимость Украины, убеждены в ДТЭК.

"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Стать ключевым поставщиком газа в ЕС и гарантом ее энергетической безопасности", - отметил он. генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Газовая площадь находится на территории Полтавской области. Она требует детального геологического изучения для подтверждения перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку.

Напомним, ДТЭК начал инвестировать в добычу газа в 2012 году. За 10 лет компания инвестировала в добычу газа около 500 млн. долларов и смогла увеличить его более чем в 4 раза.

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ДТЭК Газ
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