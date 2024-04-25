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ДТЭК изготовил 5 новых комбайнов для обеспечения угледобычи

Четверг 25 апреля 2024 22:03
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ДТЭК изготовил 5 новых комбайнов для обеспечения угледобычи Фото: ДТЭК изготовил 5 новых комбайнов для обеспечения угледобычи (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За три месяца 2024 машиностроители ДТЭК изготовили 5 комбайнов и почти 300 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Чтобы заложить более надежную опору для прохождения по Украине будущего отопительного сезона, за первые три месяца этого года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 374 единицы ГШО (горно-шахтного оборудования, - ред.). Среди ключевых - 5 новых проходческих и очистных комбайнов", - идет в нем.

Кроме того, машиностроители дополнительно обеспечили потребности украинских шахтеров 273 тысяч запчастей и комплектующих.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что после беспрецедентных разрушений энергосистемы компания должна усилить усилия по подготовке к следующей зиме.

"В настоящее время все силы направляем на ликвидацию последствий обстрелов и восстановления. На некоторых станциях завалы разбираем до сих пор. Но также делаем все, чтобы сохранить темпы и объемы добычи угля, необходимые для дня надежной работы тепловой генерации в пики потребления и в течение отопительного сезона. В этом полагаемся на надежную работу машиностроителей, обеспечивающих потребности украинских шахтеров в необходимом для добычи оборудовании", - рассказал он.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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ДТЭК
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