"ДТЕК ВДЕ" та Фонд Ахметова передали до Миколаївської області нову партію гумдопомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Це підтримає громади у важкі часи, коли велика кількість людей вимушена переселятись із зони бойових дій та облаштовувати життя на новому місці", - йдеться в повідомленні.

Перший вантаж - 4500 продуктових наборів від фонду для Коблівської та Березанської громад, призначені для внутрішньо переміщених осіб, що тимчасово проживають на цих територіях. Набір містить ключові необхідні продукти харчування: м’ясні консерви - паштет та тушковане м’ясо, крупи, макарони, борошно, сіль, цукор, консервовану квасолю та печиво.

Друга частина гуманітарної допомоги від "ДТЕК ВДЕ" - медикаменти для Березанської центральної районної лікарні та Березанського центру первинної медико-санітарної допомоги, до яких також часто приїжджають лікуватись мешканці Коблівської та інших сусідніх громад.

Всього "ДТЕК ВДЕ" та Фонд Ахметова закупили та передали понад 100 найменувань ліків, серед яких знеболювальні, протизапальні, серцеві та заспокійливі препарати, антибіотики, ліки для онкохворих та людей із захворюваннями ендокринної системи, шлунково-кишкових розладів, перев’язувальні матеріали, кровоспинні джгути та багато іншого.

Усього з 24 лютого допомога від Ріната Ахметова охопила понад 3 млн мешканців України.