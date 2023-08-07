ДТЭК отремонтировал более 500 энергообъектов в Одесской области в рамках подготовки к зиме

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко в рамках визита в Одесскую область лично посетил ключевые энергетические объекты области, в том числе обслуживающие ДТЭК.

"ДТЭК Одесские электросети готовит сети региона к предстоящей зиме, которая по прогнозам экспертов будет сложной. Энергетики компании уже выполнили 516 капитальных ремонтов на важных энергетических объектах области, питающих города и села. Это повысит надежность электроснабжения во время пиковых нагрузок", - говорится в сообщении.

В то же время, генеральный директор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев рассказал, что за все время полномасштабного вторжения враг повредил или полностью разрушил 81 энергообъект компании.

"Там, где это было возможно, мы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния. Как только завершилось предыдущее ОЗУ, мы сразу начали готовиться к следующему - модернизировать оборудование, ремонтировать линии и энергообъекты, расчищать трассы вдоль воздушных линий электропередачи и т.д.", - подчеркнул он.

До конца года компания планирует отремонтировать еще 364 энергетических объекта.

Напомним, во время осенне-зимнего сезона 2022-23 энергетики ДТЭК Одесские электросети 6 раз поднимали энергосистему региона "с нуля" и ликвидировали более 37 тысяч аварий.