ДТЭК возобновляет работу солнечной электростанции в Херсонской области

"Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика во время войны является важным элементом". энергетической независимости и безопасности Украины", - заявил генеральный директор "ДТЭК ВДЭ" Александр Селищев.

Объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от ее установленной мощности (10 МВт).

Станция прекратила поколение после оккупации. С тех пор и до момента освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы. Часть солнечных панелей была украдена русскими военными.

В результате предварительных обзоров повреждено около 20% солнечных панелей. Кроме того, из-за повреждений сети есть определенные ограничения по принятию большего объема электроэнергии и местный оператор системы распределения - Херсоноблэнерго.

"ДТЭК ВДЭ" продолжает оценку повреждений станции, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ.