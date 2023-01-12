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ДТЭК возобновляет работу солнечной электростанции в Херсонской области

Фото: ДТЭК возобновляет работу солнечной электростанции в Херсонской области (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция постепенно возобновляет производство электроэнергии, в том числе для обеспечения потребностей окрестных населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Мы благодарны ВСУ за то, что на территории Трифоновской СЭС снова развевается украинский флаг. Со своей стороны мы прилагаем усилия для того, чтобы станция уже к началу весны могла работать на 70% от мощности. Ведь именно зеленая энергетика во время войны является важным элементом". энергетической независимости и безопасности Украины", - заявил генеральный директор "ДТЭК ВДЭ" Александр Селищев.

Объемы генерации зеленой электроэнергии станцией не превышают 15% от ее установленной мощности (10 МВт).

Станция прекратила поколение после оккупации. С тех пор и до момента освобождения Вооруженными силами Украины станция попадала под российские обстрелы. Часть солнечных панелей была украдена русскими военными.

В результате предварительных обзоров повреждено около 20% солнечных панелей. Кроме того, из-за повреждений сети есть определенные ограничения по принятию большего объема электроэнергии и местный оператор системы распределения - Херсоноблэнерго.

"ДТЭК ВДЭ" продолжает оценку повреждений станции, поскольку еще не вся территория была проверена саперами на наличие мин или других взрывоопасных веществ.

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ДТЭКХерсонская область