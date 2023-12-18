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ДТЭК возобновил еще один энергоблок после массированных обстрелов минувшей зимой

Фото: ДТЭК возобновил еще один энергоблок после массированных обстрелов минувшей зимой (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В разгар отопительного сезона энергетики "ДТЭК Энерго" закончили очередной капитальный ремонт и ввели в энергосистему энергоблок одной из ТЭС компании, прошедшей зимой серьезно пострадавшего в результате массированных атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, добавленная в сеть мощность уже в работе и несет нагрузку, которую в ближайшее время планируется увеличить до 150 МВт.

В компании уточнили, что на сегодняшний день в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании ДТЭК реализовал 24 ремонта энергоблоков на ТЭС.

"Обновленные мощности позволяют усилить работу тепловой генерации во время прохождения отопительного сезона. Энергетики продолжают делать все возможное, чтобы в условиях энергетического террора врага поддерживать надежную работу энергосистемы, а затем - свет и тепло в домах украинцев", - заверили в компании.

Накануне сообщалось, что для поддержки надежной работы украинских ТЭС в январе-ноябре текущего года ДТЭК ввел в работу 23 новых угольных ряда.

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ДТЭК