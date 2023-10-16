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ДТЭК восстановил более 750 энергообъектов и 2 тыс. км линий электропередачи в Одесской области

Понедельник 16 октября 2023 19:40
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ДТЭК восстановил более 750 энергообъектов и 2 тыс. км линий электропередачи в Одесской области Фото: ДТЭК восстановил более 750 энергообъектов и 2 тыс. км линий электропередачи в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону ДТЭК Одесские электросети восстановили более 750 энергетических объектов и 2 тыс. линий электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"ДТЭК Одесские электросети вместе с властями продолжает готовить Одесщину к предстоящей зиме. Энергетики в условиях военного времени уже обновили 756 важных энергетических объектов и более 2 тысяч километров линий электропередачи. В комплексе эти мероприятия повысят надежность электроснабжения во время прохождения отопительного сезона", - сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что сейчас в Одесской области продолжается подготовка к зиме и все службы во главе с властями готовят инфраструктуру ко всем возможным испытаниям, чтобы у жителей региона был доступ к услугам первоочередной необходимости, а также свет и тепло.

В ДТЭК добавили, что сейчас состояние распределительной сети позволяет обеспечивать всех клиентов стабильным электроснабжением при отсутствии новых атак врага на энергосистему страны.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК до начала отопительного сезона модернизировал три высоковольтные подстанции в столице, питающих часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского районов и Левого берега.

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