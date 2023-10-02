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ДТЭК ВИЭ установил оборудование для повышения устойчивости энергосистемы

Понедельник 02 октября 2023 13:54
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ДТЭК ВИЭ установил оборудование для повышения устойчивости энергосистемы Фото: ДТЭК ВСЭ установил оборудование для повышения устойчивости энергосистемы (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК ВИЭ установила на трех своих электростанциях устройства компенсации реактивной мощности STATCOM, позволяющие повысить надежность работы энергетической системы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК ВИЭ завершила на своих предприятиях процесс по дополнительной настройке энергетического оборудования - устройств компенсации реактивной мощности (STATCOM). Это первый опыт для Украины, работники ДТЭК ВИЭ получили уникальную экспертизу установки и использования новейшего оборудования", - говорится в нем.

В компании добавили, что 22 сентября ДТЭК ВИЭ получил согласование отчетов по активации функции POD на устройствах STATCOM со стороны НЭК "Укрэнерго" и ENTSO-E.

Эта функция позволяет повысить устойчивость и стабильность работы энергосистемы и увеличить объем экспорта/импорта электроэнергии без дополнительных существенных инвестиций в новое строительство линий системного оператора НЭК "Укрэнерго".

В перспективе это позволит увеличить возможность экспорта электроэнергии из Украины в страны Европейского союза на 730 МВт в дополнение к существующему объему, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет Украины и ускорит евроинтеграцию государства.

"Мы понимаем важность повышения надежности энергетической связи между ОЭС Украины и ENTSO-E. Это должно принести еще и экономическую пользу для Украины. Поэтому компания инвестировала собственные средства в установку этого инновационного оборудования, что будет способствовать расширению экспортных возможностей Украины в сети ENTSO- E", - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Напомним, в мае этого года ДТЭК запустил первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, что позволило увеличить надежность электроснабжения на юге Украины.

Также ДТЭК намерена достроить еще 384 МВт Тилигульской ВЭС и построить Полтавскую ВЭС 650 МВт.

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ДТЭК Электроэнергия
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