ДТЭК ВИЭ установил оборудование для повышения устойчивости энергосистемы
Компания ДТЭК ВИЭ установила на трех своих электростанциях устройства компенсации реактивной мощности STATCOM, позволяющие повысить надежность работы энергетической системы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"ДТЭК ВИЭ завершила на своих предприятиях процесс по дополнительной настройке энергетического оборудования - устройств компенсации реактивной мощности (STATCOM). Это первый опыт для Украины, работники ДТЭК ВИЭ получили уникальную экспертизу установки и использования новейшего оборудования", - говорится в нем.
В компании добавили, что 22 сентября ДТЭК ВИЭ получил согласование отчетов по активации функции POD на устройствах STATCOM со стороны НЭК "Укрэнерго" и ENTSO-E.
Эта функция позволяет повысить устойчивость и стабильность работы энергосистемы и увеличить объем экспорта/импорта электроэнергии без дополнительных существенных инвестиций в новое строительство линий системного оператора НЭК "Укрэнерго".
В перспективе это позволит увеличить возможность экспорта электроэнергии из Украины в страны Европейского союза на 730 МВт в дополнение к существующему объему, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет Украины и ускорит евроинтеграцию государства.
"Мы понимаем важность повышения надежности энергетической связи между ОЭС Украины и ENTSO-E. Это должно принести еще и экономическую пользу для Украины. Поэтому компания инвестировала собственные средства в установку этого инновационного оборудования, что будет способствовать расширению экспортных возможностей Украины в сети ENTSO- E", - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.
Напомним, в мае этого года ДТЭК запустил первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, что позволило увеличить надежность электроснабжения на юге Украины.
Также ДТЭК намерена достроить еще 384 МВт Тилигульской ВЭС и построить Полтавскую ВЭС 650 МВт.
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