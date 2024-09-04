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ДТЕК ВДЕ оказывает социальную поддержку общинам в Николаевской области

Среда 04 сентября 2024 19:22
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ДТЕК ВДЕ оказывает социальную поддержку общинам в Николаевской области Фото: ДТЕК ВДЕ оказывает социальную поддержку общинам в Николаевской области (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЕК ВДЕ реализовала четыре социальных проекта для поддержки общин в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что по просьбе общины для Анатоловского лицея Коблевского сельского совета за средства компании был приобретен твердотопливный котел для обогрева школы на замену вышедшему из строя.

В то же время для лицея с. Краснополье ДТЕК профинансировал замену окон и дверей на энергоэффективные. В конце весны работы в лицее были завершены, и компания приступила к реализации второго проекта в этом же селе – устройстве водопровода по двум улицам.

Также недавно в с. Анатоловка был установлен модуль с оборудованием для очистки воды. ДТЕК приобрел современный модуль, в котором установлена система очистки воды обратного осмоса, предоставленная Кобливским сельским советом.

"Постоянная поддержка общин – одно из важных направлений деятельности нашей компании как социально ответственного бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы те регионы, где присутствуют предприятия ДТЕК ВДЕ, развивались, несмотря на войну и трудности настоящего. программами соцпартнерства", - заявил заместитель генерального директора по операционным вопросам ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Он отметил, что компания фокусируется на таких проектах как улучшение условий в школах, доступ населения к чистой питьевой воде. С начала года на их реализацию уже было потрачено более 2,5 млн гривен.

Напомним, ДТЕК ВДЕ, которая будет строить Полтавскую ВЭС, помогает Глобинской общине Полтавской области с проектированием солнечной электростанции.

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