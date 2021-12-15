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ДТЕК збільшив обсяги видобутку вугілля понад план через загрозу дефіциту

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Київ, Середа 15 грудня 2021 17:59
ДТЕК збільшив обсяги видобутку вугілля понад план через загрозу дефіциту
Автор: Артем Горовенко

За 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн, повідомили в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Упродовж січня-листопада цього року на шахтах "ДТЕК Енерго" видобули понад 15,2 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 28 нових лав. Всього у цьому році компанія очікує видобути майже 17 млн т газового вугілля" - повідомила прес-служба.

Станом на 14 грудня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться 324 тис. т вугілля, а теплоелектростанції компанії працюють повним складом обладнання.

"ДТЕК Енерго продовжує максимально видобувати вугілля на власних шахтах. Це вкрай важливо для стабільності енергосистеми України у пікові періоди споживання. У листопаді видобули майже 1,5 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 5 нових лав. Також на шахтоуправліннях "Дніпровське" і "Героїв Космосу" достроково виконали річний план видобутку та продовжують максимально його нарощувати. І це лише деякі з прикладів роботи наших гірників", - йдеться у повідомленні компанії.

"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива в умовах простою іншої генерації.

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