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ДТЕК подвоїв кількість працюючих блоків ТЕС через атаку окупантів на Запорізьку АЕС

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК задіяла додатково 9 енергоблоків своїх ТЕС для компенсації потужності, загубленої через атаку окупантів на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

"Станом на ранок 4 березня в роботі знаходилося 23 енергоблоки ТЕС замість запланованих 14. Для компенсації потужностей атомних блоків поза графіком додатково було отримано команди на включення 9 блоків", - повідомили в компанії.

Зусиллями центрального диспетчера та теплової генерації вдалося утримати допустимий показник частоти та не допустити системної аварії.

Внаслідок збройної атаки окупантів на Запорізьку АЕС було втрачено потужність атомної генерації 1,3 ГВт.

У ДТЕК наголосили, що всі ТЕС компанії забезпечені вугіллям та готові забезпечувати стабільність енергосистеми та виконувати всі вказівки диспетчера. Усі шахти продовжують працювати у штатному режимі для забезпечення паливом теплової генерації.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

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ДТЕК