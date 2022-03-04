ДТЕК подвоїв кількість працюючих блоків ТЕС через атаку окупантів на Запорізьку АЕС

"Станом на ранок 4 березня в роботі знаходилося 23 енергоблоки ТЕС замість запланованих 14. Для компенсації потужностей атомних блоків поза графіком додатково було отримано команди на включення 9 блоків", - повідомили в компанії.

Зусиллями центрального диспетчера та теплової генерації вдалося утримати допустимий показник частоти та не допустити системної аварії.

Внаслідок збройної атаки окупантів на Запорізьку АЕС було втрачено потужність атомної генерації 1,3 ГВт.

У ДТЕК наголосили, що всі ТЕС компанії забезпечені вугіллям та готові забезпечувати стабільність енергосистеми та виконувати всі вказівки диспетчера. Усі шахти продовжують працювати у штатному режимі для забезпечення паливом теплової генерації.