ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу

Компанія ДТЕК намагається переконати європейські компанії ввести бойкот російських нафти, газу і вугілля, доходів від продажу яких ідуть на фінансування злочинної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ми закликаємо закрити ринки для російської нафти, газу та інших продуктів. Це криваві гроші. ДТЕК активно працює зі своїми партнерами для того, щоб забезпечити зменшення або повну зупинку закупівлю Європою та іншими країнами російських нафтопродуктів та інших енергетичних ресурсів", - заявив топ-менеджер ДТЕК.

За його словами, повний бойкот російський товарів дозволить зупинити війну і вбивство російською армію мирних громадян.

"Це важливо, тому що з кожного долара, який отримується від купівлі газу і нафти, купуються танки, літаки та бомби, які летять в наші міста", - наголосив Сахарук.