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ДТЭК Тилигульская ВЭС отказалась от "зеленого" тарифа и начала продавать всю электроэнергию на рынке

Фото: ДТЭК Тилигульская ВЭС отказалась от "зеленого" тарифа и начала продавать всю электроэнергию на рынке (pixabay)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция с 1 сентября полностью вышла из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и начала продажу электроэнергии на рынке электроэнергии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что компания использует возможность, предоставленную государством всем участникам сектора возобновляемой энергетики, для самостоятельной продажи электроэнергии на рынке.

"Часть ветротурбин Тилигульской ВЭС уже с начала лета работает на рыночных условиях. В настоящее время ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержания стабильной работы станции в отопительный сезон и расчетов с кредиторами", - процитировано в сообщении на сайте ТЭК директора ДТЭК ВИЭ Александра Селищева.

Продажа электроэнергии с ветроэлектростанции будет производиться через компанию Д.Трейдинг.

В ДТЭК ВИЭ сообщают, что выход из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" позволяет некоторым компаниям ВИЭ получать доходы сопоставимые с размером "зеленого" тарифа. В частности, это касается проектов ветроэнергетики. В компании также надеются, что государство продолжит свое движение по либерализации рынка электрической энергии.

"Это будет иметь стимулирующий эффект выходить на рынок для большинства производителей из ВИЭ, которые сейчас получают лишь 40-45% оплаты от "Гарантированного покупателя" и при этом остальные долги могут быть оплачены через год-два", - говорится в сообщении ДТЭК ВИЭ.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.

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ДТЭК