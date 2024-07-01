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ДТЭК и другие компании восстановят разрушенные РФ объекты за собственные средства, - МВФ

Фото: ДТЭК и другие компании восстановят разрушенные РФ объекты за собственные средства (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ущерб энергетической системе от российских атак весной 2024 года будет возмещен за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, говорится в меморандуме Украины с МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МВФ.

"Общий ущерб энергетической системе вследствие весенних атак 2024 года составляет более 1 млрд долларов. Его предположительно будут покрывать пострадавшие компании (ДТЭК и государственные энергокомпании) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудования)", - говорится в тексте меморандума.

В таком случае это будет иметь ограниченное влияние на государственный бюджет 2024 года.
Ущерб энергосистеме от весенних атак МВФ оценивает в 1 млрд долларов США.
Весной 2024 года россия совершила 8 массированных атак на энергосистему. По данным МВФ, разрушены 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС. Потеряно 9 ГВт мощности при среднем потреблении в 12 ГВт.

В результате возник существенный дефицит электроэнергии, что заставляет "Укрэнерго" ограничивать потребление промышленных и бытовых потребителей для недопущения коллапса энергосистемы.

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ДТЭК