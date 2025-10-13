RU

Экономика

ДТЭК стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний

Фото: ДТЭК стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний (dtek.com)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК вошла в топ рейтинга крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний. Отмечается, что компания заняла бы первое место в рейтинге, если бы не акцизная нагрузка на табачную отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания delo.ua.

"Компания и наш акционер инвестируют в Украину собственные средства и привлекают внешнее финансирование, чтобы создавать новую инфраструктуру и модернизировать существующие объекты", - сообщил ДТЭК в комментарии изданию.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения ДТЭК реализовал проект первой очереди Тилигульской ВЭС на 114 МВт за 200 млн евро и продолжает развивать станцию, инвестируя в ее строительство 650 млн евро.

Также совместно с американскими партнерами ДТЭК построил крупнейшую в Украине систему хранения энергии на 200 МВт стоимостью 125 млн евро.

Всего во время войны ДТЭК инвестировал в Украину около 1,2 млрд евро.

 

 

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим частным инвестором среди украинских компаний во время полномасштабной войны.

ДТЭК