ДТЭК направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели с начала войны 632 млн гривен

Отмечается, что группа продолжает закупать оборудование для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт.

Вся помощь защитникам оказывается в рамках министерской инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Кроме того, за все время полномасштабного вторжения компания ДТЭК передала военным около двухсот автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов.

ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, снабжая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды.

Вместе с Фондом Ахметова организуется передача помощи в регионы.

Также с самого начала войны ДТЭК предоставляет бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Всего с 24 февраля компании группы ДТЭК предоставили более 100 заведениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию на более 250 млн гривен.

"Сегодня ДТЭК все силы направил на восстановление разрушенной врагом инфраструктуры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу энергосистемы и минимизировать неудобства для потребителей. Это ключевой и безусловный приоритет. При этом мы продолжаем поддерживать Вооруженные силы Украины необходимым оборудованием и средствами". Украины. Это четкая позиция компании и ее акционера Рината Ахметова", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.