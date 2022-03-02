ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тисяч домівок Київської області

"Ремонтні бригади отримали дозвіл на проведення робіт від ЗСУ та повернули світло в 11 населених пунктів, що були повністю або частково знеструмлені", - повідомляють у компанії.

Бригади роблять все можливе для оперативного відновлення електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії.

Працівники мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та виїжджають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України на проведення робіт на території бойових дій.

Нагадаємо, ДТЕК прийняв рішення безоплатно надавати електроенергію всім медичним закладам, військовим і правоохоронним органам, а також виробникам хлібу в Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві.