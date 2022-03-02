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ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тисяч домівок Київської області

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Середа 02 березня 2022 12:13
ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тисяч домівок Київської області Фото: ДТЕК відновив електропостачання для понад 10 тисяч домівок Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Аварійні бригади "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за погодженням зі Збройними силами України відновили електропостачання для понад 10 тисяч абонентів Броварського, Бориспільского, Києво-Святошинського енерговузлів, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ремонтні бригади отримали дозвіл на проведення робіт від ЗСУ та повернули світло в 11 населених пунктів, що були повністю або частково знеструмлені", - повідомляють у компанії.

Бригади роблять все можливе для оперативного відновлення електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії.

Працівники мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та виїжджають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України на проведення робіт на території бойових дій.

Нагадаємо, ДТЕК прийняв рішення безоплатно надавати електроенергію всім медичним закладам, військовим і правоохоронним органам, а також виробникам хлібу в Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві.

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ДТЕК Електроенергія Київська область
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