RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК сократил втрое количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков

Фото: ДТЭК сократил втрое количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве компания ДТЭК втрое сократила количество домов, которым не отключают свет при применении графиков отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отпираются от сети во время действия графиков. Ради справедливых и равных условий электроснабжения ДТЭК вместе с местными властями провел большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и где это было возможно, создал для жилых домов новую схему снабжения", - говорится в нем.

В компании отметили, что в столице осталось всего 4% таких домов.

В настоящее время в домах, которые во время применения графиков остаются со светом, отсутствует техническая возможность централизованных отключений.

В то же время компания продолжает совместную работу с городскими властями для осуществления справедливого подхода в применении стабилизационных отключений и к этим домам.

"С самого начала вынужденного применения графиков отключений мы столкнулись с вызовом. Многоэтажки, находившиеся на одних линиях с больницами, насосными станциями, военными объектами не отключались от сети. Это вызвало логические вопросы у киевлян о справедливости такой ситуации. По состоянию на октябрь 2022 г. таких многоквартирных домов было 1497 или 12% от общего количества. С тех пор мы провели работу и уменьшили это количество до 510 или 4%", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

Напомним, в текущем году ДТЭК планирует в 2024 году инвестировать в повышение устойчивости и надежности работы электросетей Одесской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева около 4 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия