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ДТЭК ищет оборудование в ЕС для восстановления энергосистемы

Фото: Ильдар Салеев (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК ищет необходимое оборудование в странах ЕС для как можно скорейшего восстановления разрушенной россией энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в интервью Forbes.

"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет - оборудование, которое может быть быстро доставлено", - сообщил он.

По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставила в Украину. Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Она закроет наши потребности на 10-15%", - добавил Салеев.

Однако больших автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.

Напомним, ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.

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