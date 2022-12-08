В ДТЭК рассказали, сколько времени нужно для возобновления генерации на левом берегу Киева

"У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения, а это до войны, скажем так, был источником мощности. Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется", - сказал Сахарук.

По его словам, дефицит уменьшили, но он все еще есть.

"Я думаю, что получше должно быть уже сегодня. Два-три дня и возможно нам удастся увеличить еще объем мощности для левого берега. Плюс у нас потепление идет, плюс выходной. Возможно, на выходных будет легче", - добавил директор ДТЭК.

Он отметил, что задача по левому берегу - выйти на такие же графики отключения, как и на правом.

"Четыре часа через пять. Это задача по выходу тех же графиков для левого берега. Для этого нужно не только восстановление сетей и перераспределение которым мы сейчас занимаемся, но и восстановление генерации на левом берегу. Плюс поднятие уровня генерации на работающих обьектах, которые сейчас уже работают", - сказал Сахарук.

Он считает, что для решения этого вопроса потребуются недели.

"Этот вопрос не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться. По поводу увеличении мощностей - я думаю, это можно достаточно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", - добавил Сахарук.