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В ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы

Пятница 12 апреля 2024 17:21
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В ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы Фото: в ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы (Getyy Images)
Автор: Сергей Новиков

В результате последнего обстрела энергосистемы, который произошел 11 апреля, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Вчера во время утренней атаки попали под обстрелы наши станции. Были попадания, мы потеряли генерацию на станциях, они сильно повреждены. Продолжаются разборы завалов и дефектация повреждений", - сказал он.

Сахарук добавил, что в результате последних атак ТЭС компании получили существенные повреждения. Многие энергоблоки уничтожены, и не менее сильно повреждены, из-за чего сейчас трудно говорить об их быстром восстановлении.

"Мы работаем над тем, чтобы это было максимально быстро, но есть и вопросы по части оборудования – оно ценное, жидкое, и взять его просто порой негде. На это нужны очень большие средства", – пояснил он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что сейчас компания работает с Министерством энергетики, чтобы найти оборудование.

"Работаем над тем, чтобы найти оборудование на станциях, закрытых в Европе, откуда можно хотя бы частично снять оборудование, которое было в использовании, но оно работает, чтобы максимально быстро привезти на станции, установить и восстановить хотя бы частично генерацию", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, 11 апреля россия нанесла очередной массированный удар по энергетической системе Украины, в результате чего были существенно повреждены объекты тепловой генерации.

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